Paris non partecipa più alle gare di sci. Questa mattina, durante un allenamento, ha dovuto fermarsi improvvisamente. I tecnici hanno spiegato che non c’è stato un cedimento dello sci, ma un problema con il sistema di sicurezza della Marker, l’azienda tedesca che lo produce. Nessuna causa esterna o incidente grave, solo un guasto interno che ha messo fine alla sua giornata in pista.

Dominik Paris non ha concluso il superG olimpico di Bormio perché ha perso lo sci dopo 15 secondi di gara, 6 porte dopo la partenza, a quota 2000, sulla pista Stelvio. Perché è successo? Rispondere con certezza assoluta è difficile, si possono fare delle ipotesi. Paris utilizza sci e scarponi dell'italiana Nordica, mentre gli attacchi sono forniti dall'azienda tedesca Marker. Jorg Rudl, responsabile racing di Nordica, parla apertamente di "attacco difettoso". Ma prima, una breve spiegazione su come funzionano gli attacchi da sci. Gli attacchi da sci sono un sistema meccanico che si monta sulla staffa e servono ad agganciare lo scarpone indossato dallo sciatore.

© Gazzetta.it - Perché Paris ha perso lo sci? "Si è rotto qualcosa dentro l'attacco". Ecco cosa è successo

