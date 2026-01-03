Il taglio dei finanziamenti al cinema italiano continua a suscitare discussioni, come evidenziato dalle parole di Stefano Fresi. Questa situazione evidenzia le sfide del settore, che da tempo cerca risposte concrete per sostenere la produzione e la cultura cinematografica nel nostro paese. È importante analizzare le cause e valutare possibili soluzioni, mantenendo un approccio equilibrato e costruttivo.

Apprendiamo dall’Ansa l’ennesima geremiade sul taglio dei finanziamenti al cinema italiano. Il querulo è l’attore Stefano Fresi, un tipo simpatico che parla con passione del suo lavoro, ma ci infligge la solita tirata sulla penuria di fondi. Un refrain che ci ammorba da un anno e si ripresenta puntuale, perché “un film come questo fa parte di quel cinema che rischia di sparire di più, perché ha meno difese”. La pellicola è il noir L’acqua non è mai ferma di Roberto Mariotti e non si comprende da cosa dovrebbe difendersi: se è un buon film, la gente andrà a vederlo. È un’opera indipendente e il cinema è un’industria, d’accordo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Basta lagnarsi per i tagli: il cinema ha perso appeal

Leggi anche: Perché il ministro Giuli ha chiesto maggiori tagli sul Fondo Cinema (che negli anni ha preso tanto)

Leggi anche: Buone notizie dalla Cop30: la Ue ha perso la sua guerra su tagli a fossili e emissioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Jannik Sinner, la rivelazione bomba di Panichi sui 3 mesi di squalifica | .it; Oroscopo 2026, la sentenza di Barnanera: il segno che deve cambiare in fretta | .it; Meteo, Mario Giuliacci: scenario da incubo, dove si arriverà a -20 gradi | .it; Roma, terrore sul bus: 51enne straniero minaccia passeggeri con coltello e pistola finta | .it.

Ezio Greggio contro i tagli: «Il cinema va aiutato, ma basta sprechi e clientelismo» - «Da uomo di spettacolo resto della convinzione che il cinema vada assolutamente aiutato, credo che i tagli al cinema siano venuti fuori dagli scandali emersi». ilmattino.it

Ezio Greggio contro i tagli: «Il cinema va aiutato, ma basta sprechi e clientelismo» - «È giusto così, anche in passato ne abbiamo avute, abbiamo sempre tante donne al festival tra giurate, ospiti e spettatrici: ... ilmattino.it

Christian Vieri, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha toccato diversi argomenti, tra questi anche alcuni vicini al Napoli Parlando della questione infortuni in Serie A, ha mandato un messaggio a tutti gli allenatori: "Basta piangere" Rimanendo sugli azz - facebook.com facebook