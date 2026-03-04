Marco Balzano parla del prossimo evento di BookCity a Milano, affermando di essere stato invitato a partecipare e di sentirsi felice di farlo. Sottolinea che in questi tempi è importante contribuire quando si ha la possibilità e la forza, puntando a un approccio che privilegia l'inclusione rispetto a un numero elevato di eventi.

Milano – “Mi è stato chiesto di fare la mia parte, ne sono felice. Sono tempi in cui, quando si può, e se si avverte la forza, la capacità, si deve dare un contributo per costruire insieme qualcosa”. Marco Balzano, non ha certo bisogno di presentazioni. Scrittore e poeta, autore, fra gli altri, del bellissimo libro “Resto qui“, finalista al Premio Strega nel 2018, storia tornata a vivere con uno spettacolo teatrale da ieri al Piccolo Teatro (“Molto apprezzato”, dice). È lui il nuovo curatore del programma della quindicesima edizione di BookCity che si svolgerà dal 23 al 29 novembre. Una nomina che “apre una nuova fase per BookCity”, dicono con una nota i promotori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Balzano, il BookCity che verrà: “Meno eventi e più inclusione”

Leggi anche: L’anno che verrà: gli eventi di politica internazionale 2026

Capodanno su Rai1, Marco Liorni conduce L’Anno che Verrà dalla CalabriaMarco Liorni torna alla guida de L’Anno che Verrà per il secondo anno consecutivo, confermandosi al timone dello storico show di Rai1 che...

Contenuti utili per approfondire Marco Balzano

Temi più discussi: Il programma di Bookcity Milano sarà curato da Marco Balzano; Marco Balzano nominato curatore del programma della quindicesima edizione di BookCity Milano; Il Bookcity di Marco Balzano tra giovani, arti e periferie; Bookcity, Marco Balzano sarà il curatore dell’edizione 2026: Una kermesse coinvolgente e inclusiva.

Il Bookcity di Marco Balzano tra giovani, arti e periferieNon un semplice festival dei libri, ma una grande festa delle arti. È l’obiettivo dello scrittore Marco Balzano, appena nominato curatore del programma di Bookcity che si estende, tra il 23 e il 29 no ... ilcittadino.it

Bookcity, Marco Balzano sarà il curatore dell’edizione 2026: Una kermesse coinvolgente e inclusivaLo scrittore succede a Oliviero Ponte di Pino e a Elena Pucciarelli, responsabili del programma fin dalla prima edizione ... milano.repubblica.it

Va in scena, a partire da questa sera, l'adattamento teatrale – a cura di Francesco Niccolini, con Arianna Scommegna e Mattia Fabris – del romanzo di Marco Balzano, vincitore del @PremioCampiello 2015. “Resto qui” 3 – 15 marzo | Teatro Studio Melato bi x.com

Dal romanzo di Marco Balzano, va in scena al Teatro Studio Melato - Piccolo Teatro Milano, dal 3 al 15 marzo, " RESTO QUI", con Arianna Scommegna e Mattia Fabris, per la regia di Francesco Niccolini. Un racconto teatrale a due personaggi e molte più voci, facebook