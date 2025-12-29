L’anno che verrà | gli eventi di politica internazionale 2026
Nel 2026, gli eventi di politica internazionale si concentreranno su temi chiave come il proseguimento del conflitto in Ucraina e le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. A febbraio ricorreranno quattro anni dall’inizio della guerra, mentre a novembre si svolgeranno le tornate elettorali che potrebbero influenzare il quadro politico globale. Un’analisi degli sviluppi previsti e delle possibili ripercussioni per il panorama internazionale.
Roma, 29 dic. (askanews) – Salvo un cessate il fuoco che al momento sembra incontrare troppi ostacoli, a febbraio la guerra in Ucraina compierà quattro anni, mentre a novembre i democratici americani sperano di riconquistare a novembre il controllo della Camera o del Senato, per arginare l’iperpresidenzialismo di Donald Trump. Il 2026 si annuncia anno inquieto, di molte incognite e numerosi importanti eventi già in calendario. I principali, di seguito. Il primo GENNAIO la Bulgaria entra nell’eurozona, dopo avere soddisfatto i criteri di convergenza ma con una situazione politica interna instabile, con sette elezioni in tre anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
