Capodanno su Rai1 Marco Liorni conduce L’Anno che Verrà dalla Calabria

Il prossimo Capodanno su Rai1, Marco Liorni condurrà nuovamente L’Anno che Verrà, uno degli appuntamenti storici della rete. Dalla Calabria, il programma accompagnerà gli spettatori nel passaggio al 2026, offrendo uno sguardo sulle principali tendenze e temi dell’anno che sta per concludersi. Questo evento rappresenta un momento di riflessione e condivisione, in un clima di sobrietà e attenzione ai contenuti.

Marco Liorni torna alla guida de L’Anno che Verrà per il secondo anno consecutivo, confermandosi al timone dello storico show di Rai1 che accompagnerà il pubblico nel passaggio al 2026. Giunta alla ventitreesima edizione, la serata andrà in onda come da tradizione mercoledì 31 dicembre 2025, a partire dalle 21.00, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Ancora una volta sarà la Calabria a fare da cornice all’evento. Dopo Crotone e Reggio Calabria, la festa di Capodanno targata Rai approda a Catanzaro, con un grande palco allestito sul lungomare della città, pronta a diventare il centro della musica e dello spettacolo della notte di San Silvestro. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

