Corteo in centro la seconda Marcia per la Pace richiama quasi duemila modenesi

A un anno dal primo corteo, circa duemila modenesi hanno partecipato alla seconda Marcia per la Pace nel centro città. L’evento, che si svolge il 1° gennaio, richiama l’importanza della giornata mondiale della pace, istituita dalla Chiesa cattolica. La manifestazione rappresenta un momento di riflessione e dialogo sulla necessità di promuovere la pace nelle comunità locali e globali.

Dopo il primo evento realizzato esattamente un anno fa, i modenesi sono tornati a manifestare per la pace in occasione del 1 gennaio, data simbolica individuata già anni fa dalla Chiesa cattolica come giornata mondiale della pace. Numerose associazioni del tessuto cittadino e provinciale, con il.

