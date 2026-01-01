Corteo in centro la seconda Marcia per la Pace richiama quasi duemila modenesi

A un anno dal primo corteo, circa duemila modenesi hanno partecipato alla seconda Marcia per la Pace nel centro città. L’evento, che si svolge il 1° gennaio, richiama l’importanza della giornata mondiale della pace, istituita dalla Chiesa cattolica. La manifestazione rappresenta un momento di riflessione e dialogo sulla necessità di promuovere la pace nelle comunità locali e globali.

