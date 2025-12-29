Il primo gennaio c' è la Marcia della pace a Cesena | il corteo si snoderà per le vie del centro

Il primo gennaio 2026, Cesena ospiterà la Marcia della pace, un corteo che attraverserà le vie del centro. In occasione della 59ª Giornata mondiale della Pace e della solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, questa iniziativa invita alla riflessione e alla condivisione di valori di pace e solidarietà. L'evento rappresenta un momento di confronto e di impegno collettivo per un futuro più armonioso.

