Il primo gennaio c' è la Marcia della pace a Cesena | il corteo si snoderà per le vie del centro

29 dic 2025

Il primo gennaio 2026, Cesena ospiterà la Marcia della pace, un corteo che attraverserà le vie del centro. In occasione della 59ª Giornata mondiale della Pace e della solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, questa iniziativa invita alla riflessione e alla condivisione di valori di pace e solidarietà. L'evento rappresenta un momento di confronto e di impegno collettivo per un futuro più armonioso.

Giovedì primo gennaio 2026 si celebrano la 59esima giornata mondiale della Pace e la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Come di consueto e come da tradizione nella stessa giornata si terrà a Cesena, come in numerose altre città, la Marcia della pace, promossa dalla diocesi. Alle 15 il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

