Giulietta e Romeo | l’amore prima del destino al TeatroBasilica

Al TeatroBasilica è andato in scena uno spettacolo che mette in luce l’amore tra Giulietta e Romeo prima che il destino li separi. Lo spettacolo, intitolato

Cosa: GIULIETTA E ROMEO – stai leggero nel salto, un concerto scenico scritto e diretto da Roberto Latini. Dove e Quando: TeatroBasilica di Roma, dal 12 al 15 febbraio 2026. Perché: Una rilettura essenziale che esplora l’istante puro dell’incontro amoroso prima che diventi tragedia. Il palcoscenico del TeatroBasilica si prepara ad accogliere una delle storie più celebri della letteratura mondiale, ma spogliata di ogni sovrastruttura per ritrovare l’essenza del sentimento. Giulietta e Romeo – stai leggero nel salto, con la drammaturgia e la regia di Roberto Latini, non è la messa in scena integrale della tragedia shakespeariana, bensì un’indagine emotiva e sonora che si concentra esclusivamente sui momenti in cui i due amanti sono insieme. 🔗 Leggi su Ezrome.it

