Napoli supera la Fiorentina con gol di Vergara e Gutierrez al Maradona

Il Napoli ha battuto la Fiorentina 2-1 al Maradona. Vergara e Gutierrez hanno portato i tre punti alla squadra di casa, che ha giocato con grinta e determinazione. La partita è stata vibrante, con i partenopei che hanno messo sotto pressione gli avversari fin dal primo minuto. I tifosi hanno festeggiato un successo importante, che rafforza le speranze in campionato.

Il Napoli si impone sul campo del Maradona con un 2-1 contro la Fiorentina, regalando ai tifosi una serata di emozioni e conferme. Il risultato, ottenuto grazie a due reti decisive, ha dato vita a un’atmosfera elettrica nel nuovo stadio della città, dove il pubblico ha risposto con applausi e cori a ogni azione di rilievo. Il primo gol è arrivato al 27’ del primo tempo, con un’azione costruita in maniera precisa da parte del Napoli: un passaggio filtrante di Osimhen ha liberato Vergara, che ha colpito con freddezza al volo, superando il portiere della Fiorentina. Il gol ha scosso il campo e ha imposto il ritmo al match, con il Napoli che ha mantenuto il controllo del gioco nonostante le ripetute incursioni avversarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli supera la Fiorentina con gol di Vergara e Gutierrez al Maradona Approfondimenti su Napoli Fiorentina Napoli ritrova il sorriso: Fiorentina battuta 2-1 al Maradona, decisivi Vergara e Gutierrez Il Napoli torna a vincere al Maradona, battendo la Fiorentina 2-1. Napoli-Fiorentina 2-1: Vergara e Gutierrez rilanciano la squadra di Conte Il Napoli di Conte torna a vincere in casa contro la Fiorentina, battendola 2-1. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Napoli Fiorentina Argomenti discussi: Il Napoli supera la Fiorentina; Il Napoli supera di misura la Fiorentina (2-1): prima rete in Serie A di Vergara; FINALE - Il Napoli supera la Fiorentina 2-1: Vergara e Gutierrez regalano tre punti d'oro a Conte; Il Napoli torna a vincere, Fiorentina battuta 2-1 al Maradona. Il Napoli supera la Fiorentina 2-1, ma quanta fatica per i partenopeiNel sabato delle prime volte il Napoli supera per 2-1 la Fiorentina, nell'anticipo della 23/a giornata di Serie A, grazie ai primi gol in massima serie del giovane Vergara e di Gutierrez. Alla Fiorent ... latinaoggi.eu Moviola Napoli Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2025/26Moviola Napoli Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 L’episodio chiave della moviola del match Napoli Fiorentina, valido per la ... calcionews24.com Napoli, Ambrosino al Modena in prestito fino a fine stagione Sky: il club emiliano supera la concorrenza di altre cinque squadre di Serie B per l'attaccante del Napoli. https://www.ilnapolista.it/2026/01/napoli-ambrosino-al-modena-in-prestito-fino-a-fine-stagion - facebook.com facebook L'Inter supera Napoli e Milan e si riprende la vetta 3 squadre in 2 punti, che #SerieAEnilive #DAZN x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.