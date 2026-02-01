Napoli supera la Fiorentina con gol di Vergara e Gutierrez al Maradona

Il Napoli ha battuto la Fiorentina 2-1 al Maradona. Vergara e Gutierrez hanno portato i tre punti alla squadra di casa, che ha giocato con grinta e determinazione. La partita è stata vibrante, con i partenopei che hanno messo sotto pressione gli avversari fin dal primo minuto. I tifosi hanno festeggiato un successo importante, che rafforza le speranze in campionato.

Il Napoli si impone sul campo del Maradona con un 2-1 contro la Fiorentina, regalando ai tifosi una serata di emozioni e conferme. Il risultato, ottenuto grazie a due reti decisive, ha dato vita a un’atmosfera elettrica nel nuovo stadio della città, dove il pubblico ha risposto con applausi e cori a ogni azione di rilievo. Il primo gol è arrivato al 27’ del primo tempo, con un’azione costruita in maniera precisa da parte del Napoli: un passaggio filtrante di Osimhen ha liberato Vergara, che ha colpito con freddezza al volo, superando il portiere della Fiorentina. Il gol ha scosso il campo e ha imposto il ritmo al match, con il Napoli che ha mantenuto il controllo del gioco nonostante le ripetute incursioni avversarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

