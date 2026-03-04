Su Paragon Mantovano non risponde ma si limita a difendere i Servizi | Certo che abbiano rispettato la legge

Il sottosegretario Mantovano non risponde direttamente alle domande e si limita a difendere i servizi, affermando che “certo che abbiano rispettato la legge”. Durante la presentazione della relazione annuale, Mantovano ha parlato di questioni legate ai servizi senza approfondire ulteriormente. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata su altri aspetti o dettagli specifici.

Il sottosegretario Mantovano, in occasione della presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, ha risposto alla Camera a una domanda sul caso Paragon, citando ancora una volta la relazione del Copasir dell'inizio di giugno, poi superata da analisi successive: "Il Comitato parlamentare ha approvato all'unanimità la relazione che tutti conoscete e i cui esiti sono noti".

Paragon, Mantovano al Copasir dice che il direttore di Fanpage.it Cancellato non è stato spiato dai serviziIl sottosegretario Mantovano, in audizione al Copasir ieri, ha ribadito che i servizi non hanno spiato il direttore Cancellato, sottolineando che Aisi e Aise, che hanno utilizzato il software di ... fanpage.it

Il governo alza il muro su Paragon: Tutto quello che si poteva dire è stato dettoNon sarà un segreto di Stato nella forma, ma nella sostanza ci somiglia molto. Almeno per ora, il governo non ritiene di dover più rispondere pubblicamente ai tanti interrogativi ancora aperti sulla ... fanpage.it