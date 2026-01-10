Le sette domande di Mediterranea a Giorgia Meloni sul caso Paragon

Di recente, il Copasir ha confermato che gli attivisti di Mediterranea sono stati spiati dai servizi segreti per almeno cinque anni nell’ambito del caso Paragon. Questa rivelazione solleva importanti questioni sulla tutela della privacy e sul ruolo delle istituzioni in ambito di sicurezza. Di seguito, le sette domande di Mediterranea a Giorgia Meloni per chiarire la posizione del Governo su questa vicenda.

Caso Paragon, le domande di Mediterranea alla premier Giorgia Meloni - In una serie di domande rivolte al governo, l’ong chiede chiarimenti su responsabilità, durata delle intercettazioni, trattamento dei dati raccolti e possibili condivisioni con servizi di intelligence ... editorialedomani.it

Cari amici e care amiche, oggi Alessandro, mio nipotino, compie sette anni e, pochi giorni fa, mi ha regalato una delle domande più belle e più profonde che abbia mai ricevuto. Mi ha guardato serio, con quegli occhi pieni di mondo, e mi ha chiesto: “Nonno… - facebook.com facebook

Bosa, sino al 14 gennaio le domande per sette assunzioni nei cantieri ambientali x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.