Mantovano difende Crosetto | Il viaggio a Dubai? Operatività del ministro mai venuta meno

Mantovano ha preso posizione a favore del ministro della Difesa, affermando che la sua attività non è mai stata interrotta durante il viaggio a Dubai. La vicenda, legata a questa visita ufficiale, continua a essere al centro delle discussioni politiche, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sui fatti o sui motivi di polemica.

Il caso legato al viaggio a Dubai del ministro della Difesa Guido Crosetto continua ad alimentare il dibattito politico. A intervenire questa mattina è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi, Alfredo Mantovano, nel corso della presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza relativa al 2025, tenutasi per la prima volta presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari, alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana, del Direttore generale del DIS Vittorio Rizzi e del Presidente del Copasir Lorenzo Guerini. E così, tra bilanci sulla guerra, intelligenza artificiale e sicurezza interna, ecco spuntare tra le domande dei giornalisti anche quella sul ministro della Difesa e il suo viaggio negli Emirati.