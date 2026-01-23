Bimba di 5 anni muore in strada a Taranto mentre passeggia con la mamma da giorni aveva mal di testa

A Taranto, una bambina di cinque anni è deceduta mentre passeggiava con la madre. La ragazza aveva accusato mal di testa nei giorni precedenti. Le cause del decesso sono ancora incerte, con ipotesi come meningite fulminante, emorragia cerebrale o miocardite sotto esame dagli inquirenti. La vicenda ha suscitato attenzione e si attende l’esito delle analisi per chiarire l’accaduto.

