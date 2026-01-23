Bimba di 5 anni muore in strada a Taranto mentre passeggia con la mamma da giorni aveva mal di testa
A Taranto, una bambina di cinque anni è deceduta mentre passeggiava con la madre. La ragazza aveva accusato mal di testa nei giorni precedenti. Le cause del decesso sono ancora incerte, con ipotesi come meningite fulminante, emorragia cerebrale o miocardite sotto esame dagli inquirenti. La vicenda ha suscitato attenzione e si attende l’esito delle analisi per chiarire l’accaduto.
Al momento le cause del decesso restano ignote. Tra le ipotesi al vaglio figurano una meningite fulminante, un’emorragia cerebrale o una miocardite. Inutili i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimba di 5 anni morta in strada a Crispiano vicino Taranto, ipotesi meningite: aveva mal di testa da 3 giorniA Crispiano, in provincia di Taranto, una bambina di 5 anni è deceduta in strada.
Bimba di 5 anni muore in strada, aveva mal di testa da giorniUna bambina di 5 anni è morta in strada nella mattinata del 23 gennaio a Crispiano (Taranto). La piccola stava passeggiando con la madre quando si è accasciata. A quanto si apprende, la piccola da alc ... rainews.it
Bimba di 5 anni muore in strada a Taranto mentre passeggia con la mamma, da giorni aveva mal di testaAl momento le cause del decesso restano ignote. Tra le ipotesi al vaglio figurano una meningite fulminante, un’emorragia cerebrale o una miocardite ... fanpage.it
+++Dramma dopo giorni di mal di testa: muore una bimba di 5 anni+++ - facebook.com facebook
