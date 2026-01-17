Papà è morto l’ho ucciso il bambino di 11 anni alla madre svegliata da uno sparo Il caso negli Usa | Lo aveva punito
Un bambino di 11 anni ha ucciso il padre con un colpo di pistola nella contea di Perry, in Pennsylvania, dopo che l’uomo gli aveva confiscato il Nintendo Switch. L’episodio ha suscitato grande attenzione e riflessione sulla gestione dei conflitti familiari e sulla tutela dei minori. La vicenda evidenzia le conseguenze di un episodio di repressione e il rischio di escalation violenta in contesti domestici.
Un bambino di 11 anni ha ucciso il padre con un colpo di pistola nella contea di Perry, in Pennsylvania, dopo che l’uomo gli aveva confiscato il Nintendo Switch. Come riportano i media americani, l’episodio è avvenuto il 13 gennaio scorso. La polizia è intervenuta durante la notte dopo una chiamata d’emergenza e ha trovato Douglas Dietz, 42 anni, morto nel suo letto. La moglie, che dormiva accanto al marito, è stata svegliata da un forte rumore. Ha tentato di scuotere Dietz per rianimarlo, senza ottenere risposta. Quando ha sentito quello che le sembrava il suono di gocce d’acqua, ha acceso la luce scoprendo che si trattava di sangue. 🔗 Leggi su Open.online
