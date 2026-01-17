Papà è morto l’ho ucciso il bambino di 11 anni alla madre svegliata da uno sparo Il caso negli Usa | Lo aveva punito

Un bambino di 11 anni ha ucciso il padre con un colpo di pistola nella contea di Perry, in Pennsylvania, dopo che l’uomo gli aveva confiscato il Nintendo Switch. L’episodio ha suscitato grande attenzione e riflessione sulla gestione dei conflitti familiari e sulla tutela dei minori. La vicenda evidenzia le conseguenze di un episodio di repressione e il rischio di escalation violenta in contesti domestici.

