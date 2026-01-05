Roma chiusi gli accessi alle banchine del Tevere per il maltempo

A causa delle condizioni meteorologiche avverse a Roma, il Comune, tramite la Protezione Civile, ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del Tevere nel centro urbano. Questa misura mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire eventuali rischi legati alle intemperie. Si raccomanda di rispettare le indicazioni delle autorità e di monitorare eventuali aggiornamenti sulla situazione.

A causa del maltempo che sta interessando Roma, il comune, attraverso la protezione civile, ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del Tevere nel tratto urbano. Il provvedimento, operativo dalla sera del 4 gennaio 2026, resterà in vigore fino a cessate esigenze.

