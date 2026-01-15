Oltre 500 stecche di sigarette di contrabbando sequestrate in aeroporto a Catania

Durante un'operazione presso l'aeroporto internazionale di Catania/Fontanarossa, funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme ai militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 500 stecche di sigarette di contrabbando. L’intervento, parte di un’attività di controllo più ampia, ha permesso di intercettare più di 105 kg di tabacchi lavorati esteri nascosti tra i bagagli dei passeggeri in partenza.

L’intensificazione delle attività di monitoraggio e controllo presso le sale e partenze dell’ aeroporto internazionale di CataniaFontanarossa, svolte congiuntamente dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di finanza, ha consentito di intercettare e sequestrare oltre 105 kg di TLE (tabacchi lavoratori esteri) di contrabbando confezionati in oltre 520. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oltre 500 stecche di sigarette di contrabbando sequestrate in aeroporto a Catania Leggi anche: Contrabbando di tabacchi lavorati all'estero, sequestrate oltre 520 stecche Leggi anche: Frattaminore, controlli straordinari della Polizia: sequestrate sigarette di contrabbando e auto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Oltre 500 stecche di sigarette di contrabbando sequestrate in aeroporto a Catania - Un controllo su tre passeggere provenienti da Fiumicino, che attendevano nervosamente i bagagli, ha consentito di scoprire più di cento chili di tabacco senza sigillo di Stato che, se distribuito, avr ... gazzettadelsud.it

Casoria, scoperto maxi deposito di sigarette di contrabbando: sequestrate due tonnellate e mezzo di «bionde» - Un deposito anonimo, in una strada come tante dell’hinterland a nord di Napoli, si è rivelato uno snodo cruciale del contrabbando di sigarette. cronachedellacampania.it

Contrabbando sigarette a Malpensa: fermati corrieri con oltre 2mila stecche - Varese, 13 agosto 2025 – Gli agenti della Guardia di finanza di Varese e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dell'attività di vigilanza e riscontro doganale svolta ... ilgiorno.it

CATANIA, PARI A FOGGIA E PRIMATO A RISCHIO Il classico Catania da trasferta stecca a Foggia non andando oltre l'1-1 finale. Al primo tiro in porta il Foggia passa in vantaggio, il Catania regiasce e trove il pareggio grazie ad un autorete di Buttaro su cross facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.