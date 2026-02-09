Fiumicino | sequestrati in aeroporto 156 chili di sigarette di contrabbando due denunce

Questa mattina all’aeroporto di Fiumicino, le forze dell’ordine hanno sequestrato 156 chili di sigarette di contrabbando. Due persone sono state denunciate, mentre altre due hanno ricevuto sanzioni. L’operazione ha portato alla scoperta di un carico illegale che cercava di entrare nel paese senza autorizzazione.

Due persone sono state denunciate, mentre altre due sono state sanzionate, con un totale di 156 chili di sigarette di contrabbando sequestrate. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma, presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Durante le operazioni, condotte in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i militari hanno intercettato quattro turisti in possesso di ingenti quantità di tabacchi lavorati esteri. Dettagli sui sequestri di sigarette. In particolare, due passeggeri, provenienti da Atene e diretti a Parigi, sono stati fermati dai finanzieri del Gruppo di Fiumicino e dal personale dell’Ufficio Roma 2 dell’Adm. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

