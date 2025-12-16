Mbappé Psg | il club francese condannato a versare 61 milioni di euro all’attaccante! La sentenza ufficiale e la ricostruzione della vicenda

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paris Saint-Germain è stato condannato a pagare 61 milioni di euro all’attaccante Kylian Mbappé. La decisione, ufficiale, riguarda una vicenda complessa che coinvolge il club francese e il giocatore, con dettagli e ricostruzioni della controversia che hanno fatto molto discutere nel mondo del calcio. Ecco cosa è successo e le implicazioni della sentenza.

mbapp233 psg il club francese condannato a versare 61 milioni di euro all8217attaccante la sentenza ufficiale e la ricostruzione della vicenda

© Juventusnews24.com - Mbappé Psg: il club francese condannato a versare 61 milioni di euro all’attaccante! La sentenza ufficiale e la ricostruzione della vicenda

Mbappé Psg: il club francese è stato condannato a versare 61 milioni di euro allattaccante! La sentenza e cosa è successo. La lunga querelle economica tra il Paris Saint-Germain e la sua ex stella è giunta a un punto di svolta cruciale. Il Tribunale del lavoro di Parigi ( Prud’hommes ) ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza nel mondo dello sport: il club parigino è stato condannato a versare 61 milioni di euro a Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese – oggi punto di forza del Real Madrid – ha visto riconosciuti i propri diritti in merito agli stipendi e ai bonus non corrisposti dalla società dopo la scadenza del suo contratto nell’estate del 2024. Juventusnews24.com

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mbappe Last Touch For PSG

Video Mbappe Last Touch For PSG

mbapp233 psg club franceseMbappé batte il PSG in Tribunale: il club dovrà pagare oltre 60 milioni - Germain a pagare quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé per bonus e stipendi non pagati a partire dalla scadenza del suo contratto nel ... calcioefinanza.it

mbapp233 psg club franceseMbappé vince la causa contro il Psg: il club francese dovrà pagare 61 milioni di euro - Dopo mesi di battaglie legali, alla fine Kylian Mbappé ha vinto la causa contro il suo ex club, il Paris Saint- msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.