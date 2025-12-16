Mbappé Psg | il club francese condannato a versare 61 milioni di euro all’attaccante! La sentenza ufficiale e la ricostruzione della vicenda

Il Paris Saint-Germain è stato condannato a pagare 61 milioni di euro all’attaccante Kylian Mbappé. La decisione, ufficiale, riguarda una vicenda complessa che coinvolge il club francese e il giocatore, con dettagli e ricostruzioni della controversia che hanno fatto molto discutere nel mondo del calcio. Ecco cosa è successo e le implicazioni della sentenza.

Mbappé Psg: il club francese è stato condannato a versare 61 milioni di euro all'attaccante! La sentenza e cosa è successo. La lunga querelle economica tra il Paris Saint-Germain e la sua ex stella è giunta a un punto di svolta cruciale. Il Tribunale del lavoro di Parigi ( Prud'hommes ) ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza nel mondo dello sport: il club parigino è stato condannato a versare 61 milioni di euro a Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese – oggi punto di forza del Real Madrid – ha visto riconosciuti i propri diritti in merito agli stipendi e ai bonus non corrisposti dalla società dopo la scadenza del suo contratto nell'estate del 2024.

