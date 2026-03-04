Maguire condannato a 15 mesi dopo una rissa in Grecia nel 2020 | colpevole di tre capi d'accusa
Harry Maguire è stato condannato a 15 mesi di carcere con sospensione della pena per una rissa avvenuta in Grecia nel 2020. La sentenza riguarda tre capi d’accusa collegati all’episodio. La condanna è stata emessa dopo il processo che si è svolto nel paese europeo. La vicenda risale alle vacanze estive del 2020.
