L’Inter agevolava i capi della Nord perché in una situazione di sudditanza A dirlo il Gup che ha condannato i capi ultras nerazzurri e rossoneri

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’inchiesta ha rivelato che l’Inter agevolava i capi della Curva Nord, considerata una situazione di sudditanza. Il Gup ha condannato i leader ultras nerazzurri e rossoneri, evidenziando come la società, coinvolta nella trattativa per lo stadio di San Siro, fosse in una posizione di subalternità nei confronti degli esponenti ultras.

La società Inter, quella che trattava con il Comune di Milano per la cessione dello stadio di San Siro (e che poi l’ha effettivamente comprato insieme al Milan), “ si trovava in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord, finendo, di fatto, per ‘agevolarli’ seppur con riluttanza ”. E per “esponenti della Curva Sud” i magistrati intendono un gruppo organizzato, dove il tifo era “un mero contesto materiale di copertura” per i business illegali, con “ un rapporto di protezione di matrice mafiosa “, che aveva “l’ avallo” del clan della ‘ndrangheta dei Bellocco ”. L’accusa contenuta nelle 300 pagine della sentenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

