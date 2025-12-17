L’Inter agevolava i capi della Nord perché in una situazione di sudditanza A dirlo il Gup che ha condannato i capi ultras nerazzurri e rossoneri

Un’inchiesta ha rivelato che l’Inter agevolava i capi della Curva Nord, considerata una situazione di sudditanza. Il Gup ha condannato i leader ultras nerazzurri e rossoneri, evidenziando come la società, coinvolta nella trattativa per lo stadio di San Siro, fosse in una posizione di subalternità nei confronti degli esponenti ultras.

