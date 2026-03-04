Magia e comicità Sul palco arriva Andrea Paris

Sul palco del Teatro comunale arriva Andrea Paris, portando la sua combinazione di magia e comicità. È il quinto spettacolo in programma per la stagione invernale 202526, che si è conclusa con il tutto esaurito. La rassegna è organizzata dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo e con il sostegno del Comune.

Quinto titolo in cartellone e quinto tutto esaurito per la stagione invernale 202526 firmata per il Teatro comunale dalla Fondazione Versiliana con Fondazione Toscana Spettacolo, sotto l'egida del Comune. Domani alle 21 il sipario accoglierà Andrea Paris che porterà in scena lo show "Riapparis, Oltre al Lonfo faccio altro" (nella foto). Molti lo ricordano per il video virale in cui con la figlia, interpreta "Il Lonfo" di Fosco Maraini, ma Andrea Paris è molto di più: è un narratore, un comico e un illusionista che trasforma ogni spettacolo in un'esperienza indimenticabile. Grazie all'innata capacità di connettersi con gli spettatori Andrea Paris coinvolge tutti con giochi di prestigio uniti a momenti di irresistibile comicità.