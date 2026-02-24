Dalla musica alla comicità | sul palco ecco anche Battista

Il palco dell’Arena Parco della Repubblica di Sirolo ospiterà anche Battista, noto per il suo talento comico. La sua presenza deriva dalla volontà di offrire uno spettacolo vario e coinvolgente, che spazia dalla musica alla comicità. Un artista apprezzato dal pubblico locale, che porterà sul palco i suoi nuovi sketch. La stagione estiva si preannuncia intensa, con numerosi eventi pronti a intrattenere gli spettatori. La voglia di divertirsi non manca.

Sarà un’estate davvero ricca di eventi quella in programma all’ Arena Parco della Repubblica di Sirolo. Dopo i già annunciati concerti di Raf, Niccolò Fabi e Noemi, ora è la volta dello spettacolo " Uno, nessuno, centomila " di Maurizio Battista, che sarà di scena il 31 luglio. Firmato dallo stesso popolare comico romano, lo show vedrà sul palco anche Maurizio Cirillo, Demo Morselli & Big Band, Antonio Mezzancella e Manuela Villa. Tra ironia, musica e racconti pungenti, il pubblico si ritrova davanti a uno specchio fatto di abitudini, contraddizioni, desideri mutevoli e spunti sinceri che invitano sempre a riflettere sul presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alla Pandurera ritorna Bergonzoni. Sul palco poesia e comicità graffianteStasera torna alla Pandurera Alessandro Bergonzoni, figura di spicco del panorama culturale italiano.

Leggi anche: "Il medico dei pazzi" sul palco. Comicità e ironia al teatro Vaccaj

Qualcuno dovrà pur dirglielo! - Maurizio Battista - 2007

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Maurizio Casagrande al Ghione con uno spettacolo di musica, comicità e metateatro: La vita è questione di occasioni; Catanzaro, Paolantoni riscrive le fiabe tra comicità e musica colta: domani al Politeama; Elio: Chi suona ride e fa anche ridere. La cultura ci rende famosi all’estero, ma spesso non lo riconosciamo; Elio al Teatro Salieri con Quando un musicista ride: viaggio nella comicità musicale italiana.

Al Teatro Badia di Ragusa: dalla musica di Lucio Battisti, a Carlo Kaneba, alla piece di MigliorisiIl teatro Badia di Ragusa offrirà tre proposte differenti da giovedì dalla musica di Lucio Battisti, a Carlo Kaneba, alla piece di Migliorisi ... quotidianodiragusa.it

Sconcerto: l'Orchestra Sinfonica di Asti travolta dalla comicità di Raffaele TulloSabato 21 febbraio ad Asti l'unica data piemontese del tour dello spettacolo che mescola musica classica, trap, sketch e improvvisazione ... lanuovaprovincia.it

Le Carnaval, Mascarade Royale, musica di Giovanni Battista Lulli, PRIMA MONDIALE al Teatro Comunale di Ferrara in scena sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20, con replica domenica 15 febbraio alle ore 16. - facebook.com facebook