Prima il figlio poi la madre Italia tragedia nella tragedia | un paese intero sotto shock

Un paese intero ancora sotto shock a seguito della tragedia appena avvenuta, dalle dinamiche terribili. Tutto è successo a Sondalo, comune di poco più di 3mila abitanti nella provincia di Sondrio. Secondo quanto riportato dalle testate locali, nella giornata di mercoledì 17 dicembre un 24enne si sarebbe tolto la vita all’interno della propria abitazione. E il giorno successivo, giovedì 18 dicembre, se la sarebbe tolta anche sua madre, sempre all’interno della stessa abitazione. Dalle prime informazioni diffuse risulterebbe che il giovane, si trovasse agli arresti domiciliari per reati legati al “Codice Rosso”, e che nella mattinata di mercoledì fosse atteso in Tribunale a Sondrio per un interrogatorio, a cui si sarebbe dovuto recare da solo, senza l’accompagnamento della polizia penitenziaria, come spesso accade in questi casi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

