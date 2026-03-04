Macerata 2025 | 35 milioni 21 case e opere post-sisma

A Macerata nel 2025 sono stati investiti 35 milioni di euro per interventi urbanistici, tra cui la costruzione di 21 nuove case e opere legate al recupero post-sisma. L’assessore Silvano Iommi ha presentato il bilancio dell’attività dell’anno, evidenziando un intenso lavoro di recupero storico-ambientale e di gestione delle conseguenze del terremoto. L’attenzione si è concentrata sulla realizzazione di nuovi edifici e interventi di riqualificazione.

Il bilancio dell'attività urbanistica a Macerata nel 2025 è stato tracciato dall'assessore Silvano Iommi, che ha messo in luce un anno intenso per i recuperi storico-ambientali e la gestione post sisma. La città ha concentrato le sue risorse sull'attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e sulla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto, con risultati tangibili già visibili nel tessuto urbano. Un esempio lampante di questo impegno si vede nel progetto Fontescodella-Torregiana, finanziato nel marzo 2021 con 15 milioni di euro. Oggi, sette interventi legati a questa iniziativa sono conclusi o in fase finale di completamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sicurezza di ponti e viadotti. Investiti 35 milioni di euro per 21 opere fino al 2029Oltre 35 milioni di euro per garantire la sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale proviniale.

Quasi cento milioni di opere tra sisma e Pnrr"Oltre 98 milioni e 119mila euro di opere a Tolentino, tra sisma, Pnrr e lavori pubblici".