Macbook più economico apple arriva per sfidare chromebooks

Apple ha lanciato il MacBook Neo, un modello entry-level destinato a studenti e utenti occasionali che cercano un’alternativa più economica a Chromebook e ai PC Windows di fascia bassa. Il device si presenta come una soluzione accessibile, progettata per chi desidera un portatile affidabile senza spendere troppo. La presentazione ufficiale è avvenuta nelle ultime settimane.

Il MacBook Neo rappresenta l’offerta entry-level di Apple, pensata per studenti, utenti occasionali e chi cerca una soluzione economica rispetto a Chromebooks e PC Windows di fascia base. Il prezzo di partenza è di 599 dollari, accompagnato da colori vivaci e da una proposta hardware differente rispetto al consueto catalogo Apple. L’evoluzione proposta punta ad offrire l’accesso al sistema macOS a una fascia di acquisto più ampia, senza rinunciare a una user experience fluida per le attività quotidiane. Per contenere i costi, Apple ha optato per un processore A18 Pro, condiviso con alcune versioni dell’iPhone 16 Pro. Questo chip è diverso dai classici processori M, ma è tarato per le esigenze quotidiane: navigazione, lavoro su documenti, chiamate video e streaming. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

