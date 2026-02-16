Macbook economico apple arriva il 4 marzo | i colori dell’invito lo dicono tutto
Apple ha annunciato il lancio di un nuovo MacBook economico, che arriverà il 4 marzo. L’azienda ha inviato inviti colorati che mostrano sfumature vivaci, lasciando intuire un design moderno e accattivante. L’evento si svolgerà simultaneamente a New York, Londra e Shanghai, coinvolgendo più di una città nel mondo.
l’azienda ha annunciato un evento speciale per il 4 marzo 2026, con presentazioni simultanee in new york, londra e shanghai. l’appuntamento è fissato alle 9:00 ora dell’est, una scelta atipica rispetto agli orari tradizionali. tra le possibili novità emergono modelli macbook pro dotati di chip m5 pro e m5 max, l’eventuale lancio di iphone 17e, un ipad air rinnovato e un aggiornamento del studio display, insieme ad altri aggiornamenti di categoria. l’iniziativa si collocherà nel contesto del Mobile World Congress, puntando a rubare la scena agli altri attori del settore presenti a barcellona. possibili annunci principali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
MacBook Pro M5: Apple punta al rinnovamento a marzo 2026, nuovi chip e Mac Studio in arrivo.
Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i chip M5 Pro e M5 Max nella prima settimana di marzo 2026.
Apple sconvolge il mercato: nuovo MacBook low-cost con chip A18 Pro tra 650 e 740 euro, sfida diretta ai PC Windows.
Apple ha annunciato un nuovo modello di MacBook low-cost con il chip A18 Pro.
