Valeria Marini lacrime in diretta | la reazione alla battuta gela lo studio

Valeria Marini si è commossa in diretta durante la trasmissione La Volta Buona, lasciando lo studio subito dopo che Nino Frassica aveva fatto una battuta sul suo corpo al Festival di Sanremo. La sua reazione ha suscitato sorpresa tra i presenti, e le telecamere hanno mostrato le sue lacrime mentre si alzava per andarsene.

Valeria Marini piange in diretta a La Volta Buona e lascia lo studio dopo la battuta di Nino Frassica al Festival di Sanremo sul suo corpo. Nino Frassica ha fatto una battuta. Valeria Marini non ha riso. E oggi, in diretta televisiva, è scoppiata in lacrime. Ospite da Caterina Balivo a "La Volta Buona", Valeria Marini ha perso la compostezza. Ha pianto. Ha parlato. E poi — clamorosamente — si è alzata e ha abbandonato lo studio. "Ci ho pianto perché mi ha fatto rabbia. Lui è una persona con cui ho lavorato. Gli ho scritto e mi ha chiesto scusa. Ma io sto ancora aspettando le scuse pubbliche." Poi è tornata. E ha continuato: "Non sono un pezzo di carne.

