Lutto cittadino nel giorno dell' addio ad Alesio il bambino morto tragicamente mentre giocava in strada

Oggi si tengono le esequie di Alesio Begaj, il bambino di dieci anni che è morto il 28 febbraio a Castelluccio dei Sauri. La cerimonia si svolge nel giorno in cui la città dichiara lutto cittadino per la perdita improvvisa del ragazzo. La famiglia e la comunità si riuniscono per salutarlo, mentre si attendono i dettagli delle circostanze che hanno portato alla sua scomparsa.

Alessio Begaj aveva appena 10 anni, il suo cuore ha smesso di battere il 28 febbraio. Oggi le esequie e il lutto cittadino a Castelluccio dei Sauri Si svolgeranno questo pomeriggio, mercoledì 4 marzo, le esequie di Alesio Begaj, il bambino di dieci anni deceduto in circostanze tragiche a Castelluccio dei Sauri nel pomeriggio del 28 febbraio. Alesio stava giocando nei pressi di una fontana, quando sarebbe caduto e avrebbe sbattuto violentemente il collo e il petto sul muretto della stessa. A causa del colpo avrebbe perso il respiro e sarebbe andato in arresto cardiaco.Il drammatico avvenimento ha profondamente scosso l'intera comunità e ha suscitato profonda commozione tra i concittadini. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Castelluccio dei Sauri: bambino di dieci anni si è accasciato in strada ed è morto Mentre giocava

Morto tragicamente a soli 27 anni: paese in lutto per l’addio a DanielUna comunità sconvolta si prepara a dare l’addio a Daniel Caratti, morto in un tragico incidente stradale a soli 27 anni.

Domani i funerali di Domenico Caliendo, il sindaco di Nola proclama il lutto cittadinoDomani Nola si fermerà per i funerali del piccolo Domenico Caliendo. Il primo cittadino, Andrea Ruggiero, ha proclamato per l'occasione il lutto cittadino: Nola si stringe a mamma Patrizia e papà Ant ... internapoli.it

