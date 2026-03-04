Luppi Msd | Per Italia più attrattiva Testo unico e no payback

Il rappresentante di MSD ha dichiarato che l'Italia dovrebbe diventare più attrattiva attraverso l'adozione di un testo unico e l'eliminazione del sistema payback. Ha sottolineato l'importanza del settore farmaceutico e della ricerca come motore di crescita e competitività nel paese. La dichiarazione è stata rilasciata oggi a Roma e si rivolge alle politiche di settore per migliorare l'ambiente economico.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - "Il valore del settore farmaceutico e della ricerca, motore di crescita e competitività, va rimesso al centro. Per farlo bisogna rendere l'Italia e l'Europa ancora più attrattive e la prima azione da fare è eliminare il payback farmaceutico. Ne parliamo da anni e siamo arrivati a un livello di insostenibilità totale: dobbiamo agire concretamente. La revisione del Testo unico della farmaceutica può essere uno strumento per mettere fine a questo odioso fardello che risulta un freno anche dal punto di vista burocratico, oltre che sostanziale". Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, intervenendo all'Investing for Life Health Summit.