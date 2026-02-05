Luppi Msd Italia ‘Negli ultimi 10 anni abbiamo riscritto la storia dell' oncologia’

Negli ultimi dieci anni, Msd Italia ha fatto passi da gigante nel campo dell’oncologia. L’azienda ha concentrato grandi risorse sull’immuno-oncologia, portando avanti innovazioni che hanno cambiato il modo di curare i tumori. Luppi, rappresentante di Msd Italia, afferma che questi dieci anni hanno segnato un vero e proprio punto di svolta nella ricerca e nelle terapie dedicate ai pazienti.

“Negli ultimi 10 anni Msd ha riscritto la storia dell'oncologia, investendo in maniera importante sull'immuno-oncologia. Il punto di svolta è arrivato proprio 10 anni fa, con i primi risultati di pembrolizumab in una delle forme di cancro allora più difficili da trattare: il melanoma. All'epoca la probabilità di sopravvivenza era intorno al 5%; l'introduzione di pembrolizumab, in aggiunta allo standard di cura disponibile, ha portato quella percentuale fino al 50%. Con l'inizio del 2026, pembrolizumab ottiene 3 nuove indicazioni rimborsate dall'Aifa, che si aggiungono alle 25 già approvate. In totale, il farmaco pembrolizumab può ora essere utilizzato in 28 diversi tipi di tumore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luppi (Msd Italia), ‘Negli ultimi 10 anni abbiamo riscritto la storia dell'oncologia’ Approfondimenti su Luppi Msd Italia Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Crans Montana: feudo azzurro negli ultimi 10 anni Le ultime gare di sci alpino femminile si tengono a Crans Montana, in Svizzera, prima dei Giochi di Milano Cortina. Cancro seno, Luppi (Msd Italia): "Raccontare la malattia aiuta il percorso di cura" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Luppi (Msd Italia), ‘Negli ultimi 10 anni abbiamo riscritto la storia dell'oncologia’ Ultime notizie su Luppi Msd Italia Argomenti discussi: Luppi (Msd): Sotatercept farmaco innovativo per ipertensione polmonare; Nicoletta Luppi (Msd): Togliere il freno all’innovazione agendo su burocrazia e payback; Tumori, Luppi (Msd): Con nuove indicazioni per pembrolizumab più vita e nuove speranze; ‘Blocca l’HPV con la vaccinazione’: martedì 17 a Roma la presentazione della campagna di Serie A Women e MSD. Luppi (Msd Italia), ‘Negli ultimi 10 anni abbiamo riscritto la storia dell’oncologia’Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it Tumori, Luppi (Msd): Con nuove indicazioni per pembrolizumab più vita e nuove speranze(Adnkronos) – Negli ultimi 10 anni Msd ha riscritto la storia dell’oncologia, investendo in maniera importante sull’immuno-oncologia. Il punto ... cremonaoggi.it Ipertensione arteriosa polmonare, arriva in Italia un farmaco innovativo: ecco come agisce Dall'articolo di La Presse - Svolta innovativa dal punto di vista delle terapie per trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare. MSD Italia ha annunciato che l’Agenzi facebook

