Nicoletta Luppi Msd | Togliere il freno all’innovazione agendo su burocrazia e payback

In un contesto di crisi multiple, Nicoletta Luppi di MSD sottolinea l’importanza di mantenere l’investimento in innovazione. Per farlo, è fondamentale agire sulla burocrazia e sui meccanismi di payback, al fine di favorire lo sviluppo e l’adozione di nuove soluzioni. Questa strategia permette di sostenere la crescita e di affrontare con maggiore efficacia le sfide attuali.

In un’epoca come quella che stiamo vivendo, con “crisi multiple” che si susseguono su diversi fronti, “bisogna continuare a mettere al centro l’investimento in innovazione “. A dirlo a LaSalute di LaPresse, a margine della presentazione di una terapia innovativa per l’ipertensione arteriosa polmonare che ha ricevuto il ‘disco verde’ di Aifa, è la presidente e amministratrice delegata di Msd Italia Nicoletta Luppi. Farmaceutica e sfide. Guardando alle sfide per il settore in questo 2026 da poco iniziato, Luppi non ha dubbi: “Occorre continuare a lavorare a un ecosistema che possa davvero condurre a una innovazione farmaceutica accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La presenza di un nuovo farmaco approvato da enti come Fda, Ema e Aifa rappresenta un importante passo avanti nel trattamento dell’ipertensione polmonare, una malattia rara.

Luppi di MSD ha annunciato l’approvazione di Sotatercept, un farmaco innovativo per il trattamento dell’ipertensione polmonare.

Luppi (Msd), 'più risorse a Ssn e basta payback'Abbiamo bisogno di più risorse per il Fondo Sanitario Nazionale, che si aumenti del’1% il tetto della spesa diretta per i farmaci; che nella legge di bilancio 2026 si metta almeno un tetto per ... ansa.it

