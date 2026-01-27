Nicoletta Luppi Msd | Togliere il freno all’innovazione agendo su burocrazia e payback

In un contesto di crisi multiple, Nicoletta Luppi di MSD sottolinea l’importanza di mantenere l’investimento in innovazione. Per farlo, è fondamentale agire sulla burocrazia e sui meccanismi di payback, al fine di favorire lo sviluppo e l’adozione di nuove soluzioni. Questa strategia permette di sostenere la crescita e di affrontare con maggiore efficacia le sfide attuali.

In un’epoca come quella che stiamo vivendo, con “crisi multiple” che si susseguono su diversi fronti, “bisogna continuare a mettere al centro l’investimento in innovazione “. A dirlo a LaSalute di LaPresse, a margine della presentazione di una terapia innovativa per l’ipertensione arteriosa polmonare che ha ricevuto il ‘disco verde’ di Aifa, è la presidente e amministratrice delegata di Msd Italia Nicoletta Luppi. Farmaceutica e sfide. Guardando alle sfide per il settore in questo 2026 da poco iniziato, Luppi non ha dubbi: “Occorre continuare a lavorare a un ecosistema che possa davvero condurre a una innovazione farmaceutica accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

