Uomo cade per diversi metri tra gli scogli | lo spettacolare salvataggio dei Vigili del fuoco - VIDEO

Un uomo è caduto tra gli scogli del lungomare di Pozzuoli, precipitando per alcuni metri. I vigili del fuoco, intervenuti con autoscala e nucleo sommozzatori, hanno effettuato un salvataggio accurato, mettendolo in sicurezza e recuperandolo. L’intervento ha permesso di soccorrere l’uomo e di garantirgli le cure necessarie.

Un uomo è finito tra gli scogli del lungomare di Pozzuoli, dopo essere precipitato per alcuni metri. A soccorrerlo i vigili del fuoco, in azione con autoscala e lo speciale nucleo sommozzatori, che sono riusciti a metterlo in sicurezza e quindi a recuperarlo per consentirne il trasporto in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Uomo cade per diversi metri tra gli scogli: lo spettacolare salvataggio dei Vigili del fuoco - VIDEO Leggi anche: Asino in trappola, spettacolare salvataggio nel fango da parte dei vigili del fuoco Leggi anche: Cane da caccia cade in un pozzo profondo 7 metri: i vigili del fuoco lo salvano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Precipita per 10 metri da una seggiovia: gravissimo in ospedale; Uomo cade dalla seggiovia a causa del vento, è in gravi condizioni; Sempre grave l'uomo caduto dalla seggiovia; Incidente nel cantiere autostradale: operaio finisce nella scarpata, soccorso in codice rosso. Uomo cade per diversi metri tra gli scogli: lo spettacolare salvataggio dei Vigili del fuoco - VIDEO - Un uomo è finito tra gli scogli del lungomare di Pozzuoli, dopo essere precipitato per alcuni metri. napolitoday.it Gli si impiglia lo scarpone nella rete: 32enne cade dalla seggiovia e precipita per 10 metri, è in condizioni gravissime - L'uomo, dipendente di una baita in quota, è ricoverato in terapia intensiva dopo un delicato intervento chirurgico ... ilfattoquotidiano.it

Cade dalla seggiovia e precipita per diversi metri: un 30enne elitrasportato in ospedale in gravi condizioni - , poco prima delle 13, un giovane di 30 anni è caduto dalla seggiovia, rimanendo gravemente ferito. ildolomiti.it

Cede la balaustra in legno in Lungo Po Antonelli: uomo cade in acqua e sua moglie si rompe un braccio x.com

Piancavallo, cade dalla seggiovia a causa del vento: uomo gravissimo. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.