L’Unione Firenze sorride Che vittoria con la Lazio

L’Unione Rugby Firenze ha vinto contro la Lazio 1927 con il punteggio di 20-17 sul campo del Centro sportivo Astori di Campo di Marte. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha ottenuto la seconda vittoria stagionale contro gli avversari, dopo aver già battuto la Lazio nell’andata con un punteggio di 27-22. La gara è stata molto combattuta fino all’ultimo minuto.

Torna al successo la squadra di serie A dell'Unione Rugby Firenze che sul campo del Centro sportivo Astori di Campo di Marte si è imposta sulla Lazio 1927 per 20-17 al termine di una gara combattuta bissando così il risultato dell'andata quando vinse per 27-22. Avvio in salita per i gigliati, colpiti due volte nei primi cinque minuti; la reazione arriva con la meta di Felix Fialà trasformata da Enea Grignano e con il piazzato dello stesso numero 15 che vale il 10–10 all'intervallo. Nella ripresa la Lazio torna avanti ma l'URF non si disunisce: Leonardo Malevolti (premiato come Player of the match) firma la meta del nuovo pareggio, poi all'80' ancora Grignano centra il piazzato per il 20–17 finale.