Coppa del Mondo salto con gli sci Zao sorride a Eder | prima vittoria in carriera

Lisa Eder conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di salto con gli sci a Zao, in Giappone. La gara si è conclusa con un risultato equilibrato, grazie anche alla rimonta di Sieff e alla resistenza di Nika Prevc, ancora in testa nella classifica generale. L'evento si è svolto su un trampolino di grande livello, confermando l'importanza di Zao come tappa chiave della stagione.

L'austriaca resiste al ritorno di Nika Prevc e conquista il successo in Giappone. Sieff rimonta nella seconda serie, avanti anche Zanitzer Il trampolino di Zao, in Giappone, incorona Lisa Eder, che conquista la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile. L'austriaca riesce a difendersi nella seconda serie dal tentativo di rimonta di Nika Prevc, chiudendo la gara con 227,9 punti contro i 226,5 della slovena.

