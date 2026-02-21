Inter il campionato sorride a Chivu | vittoria a Lecce con Mkhitaryan e Akanji

L'Inter ottiene una vittoria importante a Lecce grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji, entrambi subentrati nel secondo tempo. La causa è il pareggio della squadra avversaria, che aveva resistito per oltre un’ora. La partita si infiamma negli ultimi minuti, quando i cambi portano energia e risultati concreti. I nerazzurri trovano il successo dopo una serie di sfide difficili, dimostrando determinazione e concretezza sul campo. La vittoria rafforza la posizione in classifica dei milanesi.

Il campionato regala all'Inter le soddisfazioni che la Champions ha tolto. Dopo il 3-1 patito in casa del BodoGlimt, i nerazzurri si prendono tre punti fondamentali a Lecce (0-2 il risultato) segnando coi subentrati Mkhitaryan e Akanji dopo un'ora di resistenza dei giallorossi. Difficile sostenere sia una vittoria sofferta: i pugliesi non tirano mai in porta in tutta la gara. Serve però attendere il 30' della ripresa per vedere piegata la resistenza dei padroni di casa, ordinati sebbene poco propensi a ripartire. Senza l'infortunato Lautaro e con le punte, Esposito e Thuram, ben controllate dai centrali avversari, a Chivu servono soluzioni alternative per arrivare all'obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Inter vince a Lecce, il fortino giallorosso si sgretola nel finaleLa porta di Falcone è stregata fino al 75', quando Mkhitaryan sblocca la situazione. Akanji raddoppia poco dopo, finisce 2-0. sportal.it

Lecce-Inter, i precedenti: il bilancio sorride ai nerazzurri, nelle ultime 3 trasferte…Sarà la 40ª sfida in Serie A tra Lecce e Inter: il bilancio sorride nettamente ai nerazzurri, vittoriosi in 31 occasioni ... fcinter1908.it

Akanji: "Non esiste un'Inter di campionato e un'Inter di Champions. Sicuramente contro il Bodo non abbiamo giocato bene ma possiamo ancora ribaltarla. A volte il piano partita funziona, a volte no. Ma non ci sono assolutamente due squadre diverse" x.com

Hernanes: "L'Inter deve puntare al 100% sul campionato. Il livello della Champions si è alzato troppo, ci sono squadre troppo forti, l'Inter non arriverà in fondo. Ha anche fatto due finali in 3 anni, è matematico che non arriverà in fondo anche quest'anno. Deve - facebook.com facebook