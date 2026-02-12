‘Scarpetta’ | arriva su Prime Video la serie con Nicole Kidman

La serie “Scarpetta” con Nicole Kidman arriva su Prime Video. L’attrice interpreta una brillante medico legale, ormai fuori dai giochi, che però riceve una seconda chance. La storia si concentra sulle sue indagini e sul suo ritorno in campo, tra colpi di scena e sfide personali.

Nicole Kidman in Scarpetta interpreta una brillante medico legale, ormai fuori dai giochi, alla quale però viene data una seconda possibilità. Riprenderà in mano il suo lavoro, ma soprattutto è chiamata a indagare sul suo primissimo caso, ora riaperto a causa di nuove vittime collegate. Su Prime Video approda una serie tv densa di mistero ma soprattutto che vanta un cast stellare. Vediamo insieme i dettagli e il trailer ufficiale. Un medical thriller da fiato sospeso. La serie tv Scarpetta riapre una profonda ferita giudiziaria e ci catapulta dentro colei che l’ha vista aprire per la prima volta: la dottoressa Scarpetta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

