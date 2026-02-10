La star classe 1975 conquista il red carpet del suo ultimo film Couture con una cascata di capelli biondi effetto seta e un trucco metal che domina la scena

Alla première parigina di Couture, Angelina Jolie si presenta con i suoi capelli biondi lunghi e lucenti, che attirano subito l’attenzione. La star sfoggia un trucco metal e indossa un abito Givenchy ricamato d’argento, creando un’immagine elegante e glamour. La scena si accende con la sua presenza, che non passa inosservata.

A lla première parigina di Couture, i lunghissimi capelli biondi di Angelina Jolie, setosi e luminosi più che mai, amplificano l’effetto dell’abito Givenchy ricamato d’argento. Mentre il trucco resta misurato – ma strategico – con occhi metallici, eyeliner grafico e labbra naturalmente sgargianti. Angelina Jolie al valico di Rafah: tra i camion umanitari al confine con Gaza X L’ultimo biondo di Angelina Jolie. Angelina Jolie arriva a Parigi e il tempo rallenta, i flash si moltiplicano. Alla première del film Couture (passato alla Festa del Cinema di Roma 2025), la star 50enne è la regina indiscussa del red carpet. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La star classe 1975 conquista il red carpet del suo ultimo film Couture con una cascata di capelli biondi effetto seta e un trucco metal che domina la scena Approfondimenti su Angelina Jolie Couture Alla premiere di "Cime Tempestose" a Los Angeles, l'attrice conquista il red carpet con un abito Schiaparelli couture su misura Critics Choice Awards 2026: le tendenze trucco e capelli dal red carpet I Critics Choice Awards 2026 hanno svelato le tendenze trucco e capelli che caratterizzeranno il prossimo anno. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. . . VIRG Couture by Virgie Batalla Bermundo + Universal Star + Ambassadors 2026 + Designers Collaboration+ Roberth Asaph Gallardo III l Organizer + Lito A. Caleon Video - February 7, 2026 facebook La seconda giornata di Haute Couture ha preso il via con Chanel che ha chiamato a raccolta una nutrita schiera di celeb, amiche della Maison. Da Nicole Kidman a Dua Lipa, da Penélope Cruz a Tilda Swinton e non solo, le stelle brillano nei front row x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.