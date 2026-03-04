L’ultimo saluto al piccolo Domenico | folla e applausi a Nola la piazza canta Guerriero

A Nola, centinaia di persone si sono radunate nel centro cittadino per rendere l’ultimo saluto al piccolo Domenico. La piazza si è riempita di applausi e canti, tra cui la canzone “Guerriero” intonata dalla folla. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni e ha coinvolto molti cittadini che hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia. È un giorno di grande dolore per la comunità locale e per l’Italia intera.

È il giorno del dolore per Nola e per tutta l'Italia. Nella cattedrale della città si sono svolti i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato durante il trasporto dall'ospedale di Bolzano al Monaldi di Napoli. Una tragedia che ha commosso il Paese intero e che ha riunito centinaia di persone nel Duomo per l'ultimo saluto al bambino, definito dalla madre Patrizia il suo "piccolo guerriero". Nel suo messaggio, la madre Patrizia ha ricordato il figlio davanti alla folla commossa. Tanti mazzi di fiori sono stati sistemati davanti all'ingresso della chiesa, mentre alcune persone indossano una maglia bianca con il volto di Domenico. Il Duomo di Nola gremito per l'addio all'addio a Domenico, il bimbo trapiantato con un cuore bruciato. A lui dedicati un murale e una stella. La città di Nola si ferma per l'ultimo saluto al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato durante il trasporto. Meloni abbraccia mamma Patrizia, il vescovo: Incentiviamo donazioni organi.