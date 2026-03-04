Il nostro guerriero folla a Nola per l' addio a Domenico video

All’esterno del Duomo di Santa Maria Assunta di Nola si è radunata molta gente per l’addio a Domenico Caliendo, un bambino di due anni deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. Il feretro è arrivato da Napoli, mentre la folla si raccoglie per rendere omaggio al piccolo. La cerimonia si svolge in un clima di commozione generale.

Tanti mazzi di fiori sono stati sistemati davanti all’ingresso della chiesa, mentre alcune persone indossano una maglia bianca con il volto di Domenico e la scritta ‘Il nostro guerriero’. Il rito funebre sarà celebrato alle 15 di questo pomeriggio dal vescovo di Nola, Francesco Marino. Attesa anche la premier Giorgia Meloni. Oltre 170 le testate giornalistiche accreditate, tra cui anche la Bild e l’agenzia di stampa turca Anadolu. Lungo l'applauso che ha salutato l'arrivo della bara. Il feretro bianco è stato sistemato davanti all’altare. Sopra la bara è stata poggiata la foto di Domenico, ritratto con il suo orsacchiotto di peluche preferito, la stessa immagine utilizzata nei manifesti funebri che tappezzano la città. 🔗 Leggi su Agi.it

