All’esterno del Duomo di Santa Maria Assunta a Nola si è radunata molta gente per i funerali di Domenico Caliendo, un bambino di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. Il feretro, proveniente da Napoli, è stato portato nel luogo di culto dove si svolge la cerimonia funebre. La folla si è raccolta per rendere omaggio al piccolo.

Tanti mazzi di fiori sono stati sistemati davanti all’ingresso della chiesa, mentre alcune persone indossano una maglia bianca con il volto di Domenico e la scritta ‘Il nostro guerriero’. Il rito funebre sarà celebrato alle 15 di questo pomeriggio dal vescovo di Nola, Francesco Marino. Attesa anche la premier Giorgia Meloni. Oltre 170 le testate giornalistiche accreditate, tra cui anche la Bild e l’agenzia di stampa turca Anadolu. Lungo l'applauso che ha salutato l'arrivo della bara. Il feretro bianco è stato sistemato davanti all’altare. Sopra la bara è stata poggiata la foto di Domenico, ritratto con il suo orsacchiotto di peluche preferito, la stessa immagine utilizzata nei manifesti funebri che tappezzano la città. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Il nostro guerriero", folla a Nola ai funerali di Domenico (video)

