Il video dell' ultimo ballo alla discoteca Supermarket di Torino sulle note di Vasco Rossi | chiusa per sempre dopo 28 anni

Il video dell’ultimo ballo alla discoteca Supermarket di Torino, accompagnato dalle note di Vasco Rossi, ha mostrato come l’impianto chiuda definitivamente dopo 28 anni di attività. La chiusura, annunciata ufficialmente, ha portato centinaia di persone a ricordare un luogo che ha fatto da sfondo a molte serate memorabili. Durante le due ultime serate, i clienti hanno ballato e cantato fino a tarda notte, riempiendo il locale di ricordi e emozioni. La discoteca, situata in viale Madonna di Campagna 1, ha visto passare generazioni di appassionati, diventando un punto di riferimento per la movida torinese.

"Per noi finisce un'epoca". È questo lo stato d'animo con cui, in centinaia, hanno partecipato alle ultime due serate alla discoteca Supermarket di Torino, in viale Madonna di Campagna 1. Quelle di ieri, 14 febbraio, e dell'altro ieri, entrambe sold-out, erano gli ultimi due appuntamenti in questo storico locale della notte, che abbassa per sempre le serrande dopo 28 anni di attività. Tante persone hanno condiviso i loro ricordi legati al Supermarket sui social network. "Qui ho trascorso le mie prime serate con gli amici di sempre – scrive un utente, pubblicando una foto all'interno del locale –.