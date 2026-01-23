Valentino i funerali a Roma sulle note di Mozart e l’ultimo saluto commosso all’imperatore della moda

I funerali di Valentino Garavani si sono svolti a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, in una cerimonia sobria e rispettosa. L'evento ha rappresentato un momento di commozione per amici, colleghi e appassionati, che hanno reso omaggio all'imperatore della moda ascoltando le note di Mozart, simbolo di eleganza e raffinatezza. Un saluto finale a uno dei protagonisti più influenti del panorama fashion internazionale.

Il mondo della moda, e non solo ha celebrato i funerali di Valentino Garavani, uno dei più grandi stilisti di ogni tempo, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. La Lacrimosa di Mozart ha accompagnato il feretro in chiesa, con l’ex compagno e storico socio Giancarlo Giammetti e con l’ultimo compagno Vernon Bruce Hoeksema, a bordo insieme ai carlini, amatissimi dallo stilista. Solo fiori bianchi. Un trionfo del colore bianco anche ai funerali. Niente rosso per le esequie dello stilista. Decine le corone di fiori bianchi, in primis rose. Davanti all’altare e al feretro la foto di Valentino sorridente, in bianco e nero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

È morto Valentino, «l'ultimo imperatore» della moda | Mattarella: «Guardava oltre le convenzioni». Venerdì i funerali a Roma È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e fondatore dell’omonimo marchio, all’età di 93 anni.

In fila per l’ultimo addio a Valentino, l’ultimo imperatore di Roma (e della moda). “Giancarlo e Valentino: Forever…”: una sola parola carica di un significato potenteIn piazza Mignanelli si è formata una lunga fila per l’ultimo saluto a Valentino, icona della moda e simbolo di eleganza.

