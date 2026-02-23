Rinviata ancora la presentazione dell’Industrial accelerator act Si litiga sulla clausola buy European che non piace agli Usa

Il rinvio dell’Industrial Accelerator Act deriva da tensioni tra Europa e Stati Uniti sulla clausola buy European, che non convince gli americani. La proposta, pensata per rafforzare la transizione industriale europea, aveva già subito diversi slittamenti, passando da dicembre a febbraio. La discussione si concentra sulla tutela delle aziende locali e sui rischi di protezionismo. La decisione di posticipare l’adozione si fa più concreta con ogni nuova riunione.

© Ilfattoquotidiano.it - Rinviata ancora la presentazione dell’Industrial accelerator act. Si litiga sulla clausola buy European (che non piace agli Usa)

L’ Industrial Accelerator Act deve attendere. La proposta mirata a incentivare la transizione industriale e la competitività del Vecchio Continente, parte del più ampio Clean Industrial Deal, avrebbe dovuto inizialmente essere adottata a dicembre, poi è stata rinviata a gennaio, infine a febbraio. Ora la presentazione slitta al 4 marzo. Il rinvio arriva dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato ritorsioni in caso di introduzione di una preferenza europea negli appalti pubblici, la cosiddetta clausola “ buy European “, nel campo della difesa. L’entourage del vicepresidente della Commissione europea Stéphane Séjourné, responsabile del piano, si augura che “questa settimana aggiuntiva di discussioni interne consentirà di rendere la proposta ancora più solida”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Buy European contro Buy American, la nuova tensione tra le due sponde dell’Atlantico e le minacce UsaL’amministrazione Trump ha annunciato che potrebbe rispondere con ritorsioni se l’Europa approverà norme ‘Buy European’ per gli appalti di difesa. Riarmo europeo? Sì, ma comprando dagli Usa. Trump minaccia l’Ue: «Niente buy european o reagiremo»La minaccia di Trump all’Europa di preferire gli acquisti di armi statunitensi ha scatenato polemiche. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Rinviata la presentazione del libro Lasciatemi morire in pace prevista il 21 febbraio al Teatro Diana; ECCELLENZA - 29a GIORNATA - Il Canosa ospita l'UC Bisceglie. Riposa il Brindisi, Bisceglie-Spinazzola rinviata. La Luna può attendere: Artemis II rinviata, l'annuncio della NASAUn problema al sistema del razzo cambia i piani della NASA e rimanda Artemis II, una delle missioni più attese del nuovo programma lunare ... libero.it AGGIORNAMENTO La Conferenza Stampa è rinviata a data da destinarsi per Allerta Meteo. ` . Conferenza Stampa di presentazione del Marchio De.Co. Paola. Venerdì 20 Febbr - facebook.com facebook