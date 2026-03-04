In via Indipendenza a Bologna, l’Arena del Sole ha registrato il tutto esaurito durante la serata evento ‘Liberi’. L’evento è dedicato all’eredità di Lucio Dalla e si svolge nel giorno in cui avrebbe compiuto 83 anni. La serata ha coinvolto musica e memoria, attirando un pubblico numeroso e appassionato.

Bologna, 4 marzo 2026 – Sold out in via Indipendenza, all’ Arena del Sole per ‘Liberi’, un attraversamento vivo, contemporaneo e necessario dell’ eredità di Lucio Dalla, che oggi, 4 marzo, avrebbe compiuto 83 anni. È un ricordo vibrante che parla al presente e interroga il futuro. Lo spettacolo si ispira al brano contenuto nell’ album Henna (1993), ed è la parola manifesto della serata. Liberi diventa quindi una presa di posizione culturale. Lo fa attraverso due fari della stessa città, grandi interpreti colti e popolari: Lucio Dalla stesso e il Resto del Carlino. Uno attraverso l’arte, l’altro attraverso l’informazione quotidiana. Liberi si apre con il video di “Vita” di Lucio Dalla e Gianni Morandi, canzone interpretata anche venerdì scorso durante la serata cover del Festival di Sanremo da Gianni Morandi e dal figlio Pietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lucio Dalla, sold out per ‘Liberi’ la serata evento che illumina musica e memoria

che Aspettiamo di sentire Aspettiamo do domani. la ritorni una voce. senza luce, avere paura -Lucio Dalla, Futura facebook

Oggi, 4 marzo 2026, Lucio Dalla avrebbe compiuto 83 anni, data immortalata nella sua famosa canzone 4/3/1943. Qui quando, nel 2011, venne ospite a Deejay Chiama Italia, raccontando della nuova versione di Mary Louise con Marco Mengoni e di come "Pi x.com