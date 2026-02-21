liberi con lucio dalla il 4 marzo a bologna un compleanno in musica

Il 4 marzo a Bologna si celebrerà il compleanno di Lucio Dalla con un evento speciale dedicato alla sua musica. La canzone “Liberi”, presente nell’album del 1993, rappresenta un messaggio di libertà che ancora oggi risuona tra i fan. L’iniziativa vuole ricordare come l’arte possa essere un atto di resistenza e di espressione individuale. La serata offrirà l’opportunità di ascoltare le sue canzoni più significative e di riscoprire il suo messaggio di libertà.

"Liberi" è una canzone di Henna, l’album del 1993 di Lucio Dalla, ma incarna i due aspetti che legano l’informazione, il Resto del Carlino, e l’artista libero, facendoci riflettere su cosa significhi essere liberi oggi e su quanto la cultura e l’arte siano ambiti antitetici rispetto ad alcune narrazioni del potere che non sempre è amico dell’arte e di chi vuole offrirci dei punti di vista alternativi, fuori dal compromesso e quindi Liberi, che riflette l’essenza stessa della poetica di Lucio". Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Nazione, Il Giorno e Luce!, racconta “Liberi“, la serata che il 4 marzo celebrerà l’anniversario della nascita di Lucio Dalla a Bologna, portando all’ Arena del Sole tanti ospiti, a cominciare da Paola Iezzi e Malika Ayane, e creando un momento corale che intreccia musica, giornalismo, giovani talenti, impegno sociale e identità cittadina.🔗 Leggi su Quotidiano.net

