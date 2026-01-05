Luci d’Artista accende Salerno Il centro storico si trasforma in un museo di light art

Luci d’Artista a Salerno è un evento che, dalla sua XX edizione, trasforma il centro storico in un’esposizione di light art. Dal 14 novembre 2025 al 1° febbraio 2026, la città si anima con installazioni luminose, creando un percorso culturale e artistico all’aperto. Questa manifestazione rappresenta un’occasione per scoprire Salerno sotto una luce diversa, consolidandosi come uno degli appuntamenti più significativi del panorama nazionale.

Il centro di Salerno si accende di luce e diventa un grande museo a cielo aperto. È stata inaugurata la XX edizione di “Salerno Luci d’Artista”, la manifestazione che dal 14 novembre 2025 al 1° febbraio 2026 trasforma la città in un percorso diffuso di light art, confermandosi tra gli eventi culturali più spettacolari del panorama nazionale. Cos’è Salerno Luci d’Artista. Per quasi tre mesi, tra novembre e gennaio, oltre quaranta installazioni luminose ridisegnano il paesaggio urbano: accanto alle opere iconiche già amate dal pubblico compaiono nuove creazioni pensate per questa edizione, in un racconto visivo che intreccia arte contemporanea, spazio pubblico e partecipazione collettiva. 🔗 Leggi su Panorama.it

