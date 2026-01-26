Sul Lago di Como un nuovo hotel di lusso accanto allo storico golf | apertura nel 2028

Nel cuore del Lago di Como, a Menaggio, si prepara un nuovo resort di lusso, previsto per il 2028. Situato accanto allo storico campo da golf, il secondo più antico d’Italia, il progetto mira a offrire un’esperienza di alta qualità in un contesto naturale e raffinato. Questa nuova struttura si inserisce nel panorama dell’ospitalità del lago, puntando a valorizzare le caratteristiche storiche e paesaggistiche della zona.

Il Corinthia Lake Como sorgerà a Menaggio accanto al secondo campo da golf più antico d’Italia: 58 camere, spa, beach club e accesso diretto al lago per un nuovo resort di lusso internazionale Un nuovo grande progetto di ospitalità di lusso è pronto a prendere forma sul Lago di Como. Entro il 2028 nascerà a Menaggio un resort esclusivo accanto allo storico campo da golf, il secondo più antico d’Italia. Ad annunciarlo è Corinthia Hotels, che ha siglato una partnership con RoundShield e Kervis SGR per la realizzazione del Corinthia Lake Como, struttura da 58 camere destinata a diventare una nuova destinazione di riferimento per il turismo di alta gamma.🔗 Leggi su Quicomo.it

