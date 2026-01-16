Match di sabato sera contro Rieti biglietteria del Palafiera aperta anche al mattino | previsti sconti

Sabato sera, l’Unieuro 2.015 affronterà la Rsr Rieti al Palafiera. La biglietteria sarà aperta anche al mattino, dalle 10 alle 12, offrendo sconti sui biglietti. È un’occasione per assistere alla partita in modo comodo e conveniente, garantendo l’ingresso senza code e con tariffe agevolate. Si consiglia di acquistare i biglietti in anticipo per evitare eventuali attese.

Sabato l'Unieuro 2.015 ospiterà al Palafiera la Rsr Rieti. La biglietteria del Palafiera osserverà un'apertura straordinaria sabato dalle 10 alle 12.30. "Per l'occasione, i biglietti verranno venduti alla tariffa più conveniente, riservata all'acquisto infrasettimanale - informano dalla società -.

