A dieci anni dalla morte di Luca Varani, Marta Gaia Sebastiani ricorda il tentativo di salvarlo e il buio che avvolgeva il suo fidanzato. In un’intervista, racconta che il dolore non si è affatto dissolto nel tempo, ma ha solo mutato forma. Varani fu trovato senza vita in un appartamento al decimo piano di via Igino Giordani, nel quartiere Collatino di Roma.

“Il tempo non ha cancellato niente: ha solo cambiato la forma del dolore”. Marta Gaia Sebastiani parla a 10 anni dalla morte di Luca Varani, il suo fidanzato dell’epoca trovato morto in un appartamento al decimo piano di via Igino Giordani, al Collatino a Roma. Avvolto in una coperta, il viso e il corpo di Luca erano stati sfigurati da 100 colpi tra martellate e coltellate. Per l’omicidio è stato condannato a 30 anni di carcere il proprietario dell’abitazione, Manuel Foffo. Con lui c’era Marco Prato, indagato per omicidio e che si è tolto la vita in carcere a poche ore dalla prima udienza. La nuova vita di Marta Gaia Sebastiani. Intervistata da Fanpage, Marta parla di questi 10 anni in cui dice di aver “perso pezzi di me e ne ho ritrovati altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho cercato di salvare Luca Varani, non ci sono riuscita. Nascondeva un buio che non faceva vedere a nessuno”: l’ex fidanzata parla a 10 anni dalla morte

Omicidio Luca Varani, parla la fidanzata:”Non l’ho potuto salvare, è il mio unico rimpianto”A 10 anni dall'omicidio del suo fidanzato, Marta Gaia racconta in una lunga intervista come ha affrontato un lutto così traumatico.

Pier Luigi Bersani: «La morte mi faceva paura da giovane, adesso spaventa meno. Il matrimonio? È una roba seria. Io ho votato per il divorzio negli anni ‘70, ma sono più saldo di quelli che pronunciano Dio, patria e famiglia»Questa intervista a Pier Luigi Bersani è pubblicata sul numero 47 di Vanity Fair in edicola fino al 18 novembre 2025, un numero speciale in cui 10...

Aggiornamenti e notizie su Luca Varani.

Temi più discussi: Omicidio Luca Varani, parla la fidanzata: Non l’ho potuto salvare, è il mio unico rimpianto; Dieci anni fa moriva Luca Varani, torturato e ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato con 100 coltellate e martellate; Omicidio Luca Varani parla la fidanzata | Non l'ho potuto salvare è il mio unico rimpianto.

Omicidio Luca Varani, parla la fidanzata:Non l’ho potuto salvare, è il mio unico rimpiantoA 10 anni dall'omicidio del suo fidanzato, Marta Gaia racconta in una lunga intervista come ha affrontato un lutto così traumatico ... fanpage.it

Dieci anni fa moriva Luca Varani, torturato e ucciso senza motivo con cento coltellate e martellateLuca Varani è morto a 23 anni, torturato e ucciso con cento colpi tra coltellate e martellate nel 2016 a Roma. Per l’omicidio Manuel Foffo è stato condannato a 30 anni di carcere. Oggi il decimo anniv ... fanpage.it

Dieci anni fa l’omicidio di Luca Varani sconvolse Roma. Il 23enne fu attirato in un appartamento al Collatino e ucciso dopo ore di violenze con decine di coltellate e martellate. Per il delitto Manuel Foffo è stato condannato a 30 anni di carcere, mentre Marco Pr facebook