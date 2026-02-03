Sono tutti morti Strage in famiglia | padre madre e figli di 14 e 16 anni trovati cadavere La scoperta choc

Questa mattina, una richiesta di intervento ha portato le forze dell’ordine a scoprire una terribile scena in Australia. Un’intera famiglia è stata trovata morta: padre, madre e i figli di 14 e 16 anni. La scoperta ha sconvolto la comunità locale, ancora senza spiegazioni sui motivi di questa tragedia.

Una richiesta d’intervento arrivata nelle prime ore del mattino ha portato alla scoperta di una tragedia familiare in Australia. I soccorsi sono stati attivati dopo ripetuti tentativi di contatto andati a vuoto con un nucleo seguito da tempo dai servizi sociali. All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato un cartello con l’avviso “Non entrare” e l’indicazione di chiamare i numeri di emergenza, elemento che ha fatto emergere subito la gravità della situazione. Orrore in famiglia a Perth: ricostruzione dei fatti. Secondo quanto ricostruito nel corso della giornata, una coppia avrebbe ucciso i propri due figli adolescenti e successivamente si sarebbe tolta la vita in un’altra stanza dell’abitazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Strage in famiglia: padre, madre e figli di 14 e 16 anni trovati cadavere. La scoperta choc

Una famiglia di Catania si è spezzata in modo drammatico.

